За його словами, проект "Україна" давно пора закрити, і чим швидше це станеться, тим буде краще для всіх.

Російський журналіст і публіцист Анатолій Вассерман вважає, що ситуація в Україні покращиться після того, як країна увійде до складу Росії

"Київ використовував неадекватні польські фантазії, що призвело до розколу країни, наслідки якого в першу чергу падають на голови російськомовного населення держави", - стверджує він.

Він вважає, що після повернення України до складу Росії на південному-сході країни буде створено Південно-Західний федеральний округ РФ.

"Центр України, якщо він не хоче жити в єдності з Донбасом, може бути перетворений у Новоросійський Федеральний округ РФ", - стверджує Вассерман.

Крім того, він підкреслив, що основна частина України все ж повинна стати частиною Росії, тільки так вона зможе "заспокоїтися".

Варто відзначити, що це не перший раз, коли уродженець Одеси Анатолій Вассерман робив маячні заяви в бік України.

Раніше він повідомив, що, нібито, окуповані території Донецької та Луганської областей приєднаються до РФ.

Крім того, коментуючи перспективи оновленої Верховної ради і уряду Володимира Зеленського він передбачив неминуче повернення України до складу Росії

Нагадаємо, Росія все більше заганяє себе в ізоляцію, в ООН зробили гучну заяву.

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