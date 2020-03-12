Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія нібито не зобов'язана визнавати Україну як суверенну державу

За його словами Російська Федерація зобов'язана це зробити, оскільки Україна нібито наближає НАТО до кордонів країни-агресора.

Нахабними погрозами в бік України і НАТО він вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Мене розчулює, коли деякі наші починають кричати: "Ви повинні визнати Україну, ви повинні визнати Зеленського, ви повинні вести переговори!". Які переговори? Вони сказали, що йдуть в НАТО. Тобто, вони наближають до наших кордонів інфраструктуру НАТО. Навіщо нам визнавати країну, яка порушує базовий постулат свого існування?", - обурився Соловйов.

Крім того, несамовитий пропагандист заявив, нібито Україна отримала незалежність на умовах того, що буде залишатися позаблокового статусу. Тому він не знайшов причин для існування України.

"А тепер ми повинні говорити, що ой, та не страшно? І тоді ми підписуємо з американцями продовження договору (ДРСМД. – Ред.) і наближаємо до своїх кордонів НАТО?", - відмітив рупор Кремля.

Також раніше повідомлялося, що Соловйов показав у прямому ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", фейкову мапу "розділеної" країни, на якій майже всі території названі "подарунками" російських правителів.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського.