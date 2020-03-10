Топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов в черговий раз зробив дивну заяву

Так, він зазначив, що сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну.

Тому він вважає, що географічним центром нашої країни слід вважати Мавзолей на Червоній площі в Москві. Свої дивні міркування він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Україна з'явилася, коли в такому вигляді? Завдяки дідусеві Леніну! Тому центр України в Мавзолеї, де творець вашої країни лежить!" - єхидно заявив пропагандист Соловйов.

Нагадаємо, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з гучною погрозою на адресу України. Крім того, він поставив ультиматум Україні, заявивши, що якщо Збройні сили не будуть відведені з фронту на сході, то держава втратить всю свою територію до Києва.

Також раніше повідомлялося, що Соловйов вибухнув гучними погрозами про наступ Росії на територію України. Зокрема цинічно заявив, що військ країни-агресора ні на Донбасі, але коли вони там з'являться, українцям нібито доведеться рятуватися втечею.

"Росія вийде з Донбасу тоді, якщо спочатку туди увійде. А якщо Росія увійде на Донбас, то вас треба буде ловити на кордоні з Польщею! Ви вбили 10 тисяч жителів Донбасу!".

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, український мультфільм налякав до чортиків Скабєєву.

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