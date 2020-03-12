Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия якобы не обязана признавать Украину как суверенное государство

По его словам Российская Федерация обязана это сделать, поскольку Украина якобы приближает НАТО к границам страны-агрессора.

Наглыми угрозами в сторону Украины и НАТО он разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Меня умиляет, когда некоторые наши начинают кричать: "Вы должны признать Украину, вы должны признать Зеленского, вы должны вести переговоры!". Какие переговоры? Они сказали, что идут в НАТО. То есть, они приближают к нашим границам инфраструктуру НАТО. Зачем нам признавать страну, которая нарушает базовый постулат своего существования?", - возмутился Соловьев.

Кроме того, невменяемый пропагандист заявил, якобы Украина получила независимость на условиях того, что будет оставаться внеблокового статуса. Поэтому он не нашел причин для существования Украины.

"А мы должны сейчас говорить, что ой, да не страшно? И тогда мы подписываем с американцами продолжение договора (ДРСМД. – Ред.) и приближаем к своим границам НАТО?", - отметил рупор Кремля.

Также ранее сообщалось, что Соловьев показал, в прямом эфире пропагандистской телепередачи"Вечер с Владимиром Соловьевым", фейковую карту "раздербанинной" страны, на которой почти все территории названы "подарками" российских правителей.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал пропагандиста Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, украинский мультфильм напугал до чертиков Скабееву

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.