Скандальний депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський назвав країни, які, на його думку, захочуть увійти до складу РФ

Неадекватними фантазіями Жириновський поділився в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, політична сила ЛДПР ініціювала поправки до конституції РФ, які узаконять окупацію інших держав.

"Це допоможе тим країнам, які захочуть приєднатися до нас у майбутньому. Достатньо буде рішення їх парламенту. Насамперед це стосується колишніх союзних республік. Може бути, в Естонії, Латвії та Литві влада зміниться. Чи Абхазія захоче увійти до складу РФ, або Придністров'я. Може, ще десь з'являться проросійські сили: хоч у Фінляндії, хоч в Монголії, хоч в Болгарії", - сказав несамовитий політик країни-агресора.

Примітно, що територіальні апетити Росії в розумінні Жириновського повинні поширитися навіть на друга його країни - Сербію.

"Коли Сербію притиснуть з усіх боків, вони подивляться: Косово вже пішло, якщо ще і Воєводіна відокремиться, що залишиться? Один Белград? Дивись, вони тоді й скажуть: давайте до складу Росії увійдемо, на Балканах встане російська армія, і нехай спробує хтось рипнути", - заявив російський депутат.

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