Скандальный депутат нелегитимной Госдумы Владимир Жириновский назвал страны, которые, по его мнению, захотят войти в состав РФ

Неадекватными фантазиями Жириновский поделился в интервью российским СМИ.

По его словам, политическая сила ЛДПР инициировала поправки в конституцию РФ, которые узаконят оккупацию других государств.

"Это поможет тем странам, которые захотят к нам присоединиться в будущем. Достаточно будет решения их парламента. Прежде всего это касается бывших союзных республик. Может быть, в Эстонии, Латвии и Литве власть поменяется. Или Абхазия захочет войти в состав РФ, или Приднестровье. Может, еще где-то появятся пророссийские силы: хоть в Финляндии, хоть в Монголии, хоть в Болгарии", - сказал невменяемый политик страны-агрессора.

Примечательно, что территориальные аппетиты России в понимании Жириновского должны распространиться даже на друга его страны - Сербию.

"Когда Сербию прижмут со всех сторон, они посмотрят: Косово уже ушло, если еще и Воеводина отделится, что останется? Один Белград? Глядишь, они тогда и скажут: давайте в состав России войдем, на Балканах встанет русская армия, и пусть попробует кто-то дернуться", - заявил российский депутат.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.