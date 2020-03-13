Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Російська Федерація повинна почати видавати свої паспорти навіть у вільних містах України

Головний кремлівський блазень висловив упевненість в тому, що ажіотаж навколо фіктивного громадянства країни-агресора нібито буде колосальним.

Жорстку погрозу в бік України пропагандист Кремля озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Причиною єхидних заяв став "закон про мову", який ніяк не дає спокою пропагандистам Кремля.

"Але, до речі, за закон про мову їм окреме спасибі. Я вважаю, нам зараз треба прийняти закон, що дозволяє жителям Херсона, Одеси, Дніпра і так ось прям аж, якщо хочуть терміново отримати російське громадянство. Я думаю, гігантська черга буде стояти", - висловився рупор Кремля.

Нагадаємо, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія нібито не зобов'язана визнавати Україну як суверенну державу.

За його словами Російська Федерація зобов'язана це зробити, оскільки Україна нібито наближає НАТО до кордонів країни-агресора.