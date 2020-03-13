Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Российская Федерация должна начать выдавать свои паспорта даже в свободных городах Украины
Главный кремлевский шут выразил уверенность в том, что ажиотаж вокруг фиктивного гражданства страны-агрессора якобы будет колоссальным.
Жесткую угрозу в сторону Украины пропагандист Кремля озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Причиной ехидных заявлений стал "закон о языке", который никак не дает покоя пропагандистам Кремля.
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"Но, кстати, за закон о языке им отдельное спасибо. Я считаю, нам сейчас надо принять закон, позволяющий жителям Херсона, Одессы, Днепра и так вот прям вплоть, если хотят срочно получить российское гражданство. Я думаю, гигантская очередь будет стоять", - высказался рупор Кремля.
Напомним, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия якобы не обязана признавать Украину как суверенное государство.
По его словам Российская Федерация обязана это сделать, поскольку Украина якобы приближает НАТО к границам страны-агрессора.
Также ранее сообщалось, что Соловьев показал, в прямом эфире пропагандистской телепередачи"Вечер с Владимиром Соловьевым", фейковую карту "раздербанинной" страны, на которой почти все территории названы "подарками" российских правителей.
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