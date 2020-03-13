Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Российская Федерация должна начать выдавать свои паспорта даже в свободных городах Украины

Главный кремлевский шут выразил уверенность в том, что ажиотаж вокруг фиктивного гражданства страны-агрессора якобы будет колоссальным.

Жесткую угрозу в сторону Украины пропагандист Кремля озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Причиной ехидных заявлений стал "закон о языке", который никак не дает покоя пропагандистам Кремля.

"Но, кстати, за закон о языке им отдельное спасибо. Я считаю, нам сейчас надо принять закон, позволяющий жителям Херсона, Одессы, Днепра и так вот прям вплоть, если хотят срочно получить российское гражданство. Я думаю, гигантская очередь будет стоять", - высказался рупор Кремля.

Напомним, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия якобы не обязана признавать Украину как суверенное государство.

По его словам Российская Федерация обязана это сделать, поскольку Украина якобы приближает НАТО к границам страны-агрессора.