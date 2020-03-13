Россия входит в глубокий кризис и ситуация в стране напоминает последние годы СССР

Как передает Politeka.net, такое мнение выразил блогер Максим Мирович на своей страничке в Facebook.

По его словам, попытки пропагандистов как-то "объяснить" народу то, что мол всё под контролем, не увенчалась успехом.

"Россия сейчас входит в глубокий кризис, и то, что вы видите сегодня — это только самое его начало, так сказать верхушка айсберга", - уверен блогер.

По его словам, причиной критического состояния в стране стали падение цен на нефть, война в Сирии и положение дел РФ на международной арене.

"Лично мне всё происходящее в России очень напоминает последние годы СССР — с войной в Афганистане, таким же падением курса нефти и таким же "несменяемым курсом вождя". Остаётся только гадать, чем всё закончится в этот раз", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин сможет править вечно в РФ после одобрения поправки об обнулении президентских сроков.

Он лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Напомним, Путин досрочно уйдет в отставку: стали известны важные детали.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

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