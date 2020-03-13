Російська актриса і режисер Юлія Ауг заявила, що, можливо, деякі жителі Криму і вірили в референдум, голосували, однак проходив він під дулами автоматів

Як повідомляє Politeka.net, такою думкою вона поділилася в інтерв'ю в програмі "А поговорити" на YouTube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Також вона висловила думку, що так зване "приєднання" українського півострова до Росії є анексією.

"Для мене ця подія особливо болісна. Тому що, на мій погляд, це все-таки в чистому вигляді анексія. Так, це може бути референдум, і я навіть можу припустити, що люди проголосували. Але все одно це була анексія, тому що цих "ввічливих чоловічків", які там були, ніхто не скасовує, ніхто не приховував. Тобто "референдум" проходив під дулами автоматів, правильно?" - уточнила вона в інтерв'ю.