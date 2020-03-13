Российская актриса и режиссер Юлия Ауг заявила, что, возможно, некоторые жители Крыма и верили в референдум, голосовали, однако проходил он под дулами автоматов

Как сообщает Politeka.net, таким мнением она поделилась в интервью в программе "А поговорить" на YouTube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Также она выразила мнение, что так называемое "присоединение" украинского полуострова к России является аннексией.

"Для меня это событие особенно болезненно. Потому что, на мой взгляд, это все-таки в чистом виде аннексия. Да, это может быть референдум, и я даже могу предположить, что люди проголосовали. Но все равно это была аннексия, потому что этих "вежливых человечков", которые там были, никто не отменяет, никто не скрывал. То есть "референдум" проходил под дулами автоматов, правильно?" - уточнила она в интервью.