Одного з втікачів досі не знайшли

Останній випадок втечі стався в ніч на 17 березня, чоловіка досі розшукують

Заражені коронавірусом біжать з медустанов в столиці РФ Москві. Так, під покровом ночі клініку на Коммунарці покинув пацієнт Олексій Нелюбін, у якого напередодні підтвердився COVID-19, пишуть "Дні.ру".

Поки хворий розгулює серед здорових, на його пошуки кинута росгвардія, яка прочісує територію Москви й області.

Наголошується, що вірус у чоловіка підтвердили на першому етапі медичної перевірки. Аналізи пацієнта направлені в лабораторію "Вектор", передає телеграм-канал 112.

Раніше з цієї ж лікарні в одних капцях втекла хвора коронавірусом жінка, яка попрямувала додому в Кунцево.

Нагадаємо, в Україні ситуація з поширенням COVID-19 виглядає наступним чином: станом на ранок 17 березня зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків. У Чернівецькій області - чотири випадки, Київській і Житомирській - один (летальний).



Всього з початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадків підтверджені лабораторно, 89 - негативні, 42 - досліджуються).

Як ми повідомляли, з 17 березня карантин з більш жорсткими заходами (працюють тільки продуктові магазини, аптеки та банки) оголошено в Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Тернополі, Полтаві, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Вінниці, Кривому Розі, Хмельницькому.

У Міністерстві освіти України додали, що медикам, які задіяні на роботах по ліквідації коронавіруса, будуть доплачувати до 200% зарплати. Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, що забезпечують основні сфери життєдіяльності. Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і розповсюдження коронавіруса до завершення виконання цих заходів.

Відповідні норми були прийняті Верховною Радою у законопроекті про запобігання поширенню коронавіруса.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, карантин у Києві: столицю закривають на в'їзд і виїзд, всі подробиці обмежень.