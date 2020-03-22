Гражданка Украины Александра Голенева, которая в настоящее время пребывает в Испании, рассказала, что происходит в этой стране в связи с чрезвычайным положением из-за COVID-19

Девушка подробно описала ситуацию в эфире Politeka Online на YouTube.

По ее словам, по состоянию на 21 марта, в Испании уже 14 700 зараженных, из которых 741 человек скончались.

"На данный момент такая ситуация, что все сидят по домам... Все стараются приободриться... соседи орут в 8 вечера, кастрюлями гремят, чтоб как-то поддержать население, но ситуация не из легких... Данные (о зараженных и умерших , - прим. ред.) все растут и растут, ничего позитивного пока что не происходит", - отметила украинка.

Девушка добавила, что в настоящее время в стране все увесилительные заведения закрыты, а полиция (да и сами граждане) пристально следят, чтобы все соблюдали карантинный режим.

"Все закрыто... Разве что сегодня ходила в хлебный магазин - люди стоят друг от друг за три метра, огромная очередь. Все рестораны, бары закрыты - только продовольственные магазины, аптеки, или если нужно сходить в больницу или на работу, а так все закрыто... Контролируют постоянно... можно увидеть полицию, которая ездит. Если рядом их нет, то всегда найдется какой-то сосед, который позвонит в полицию и скажет, почему люди по улице ходят. И в тот же час полиция приезжает и начинает расспрашивать, почему вы гуляете, если вы не с собакой, то почему здесь оказались... то есть контролируют и могут оштрафовать. Уже есть такие случаи".

По словам Голеневой, ей известен эпизод, когда мужчину, решившего погулять на улице, и отказавшегося по требованию полиции вернуться домой, оштрафовали на 1,5 тыс евро. Также штрафуют на 3000 евро, если, допустим, в машине едет более одного человека. О том, были ли случаи арестов и заключений под стражу (более жесткое наказание, чем штраф), Голенева не слышала, но не исключает таких эпизодов.

Насчет общественного транспорта украинка отметила, что на днях вышел указ об укорачивании автобусных линиий.

"На такси разрешается максимум один человек и на короткие расстояния. В автобусах по 10 человек. Я не удивлюсь, если скоро автобусные линии тоже закроют", - подытожила Голенева.

Ранее мы сообщали, по состоянию на 21 час 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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