Скандальний російський політик Володимир Жириновський озвучив, що повинна зробити Росія, щоб повністю захопити Україну

За його словами, для повного загарбання України Росія повинна спровокувати її на нанесення удару по країні-агресору.

Таку заяву депутат нелегітимної Держдуми озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Несамовитий Жириновський заявив, що якщо Росія перекриє всі можливості постачання бензином, паливом, якщо перервутся всі зв'язки, режим в Україні впаде передчасно і почнеться анархія.

"І у нас не буде підстав звільнити Україну, бо там не буде режиму, там буде анархія, там почнеться партизанська боротьба. Нам потрібно, щоб плід дозрів! Кінцева мета - звільнити всю Україну. Для цього вона повинна завдати удару по Росії, щоб був привід ввести війська. Україна повинна стати агресором! Завдати перший удар!", - озвучив свою маразматичну ідею Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.

Більш того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.

За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський та український народ".

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