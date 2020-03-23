Скандальний депутат нелегітимної Державної думи Росії Володимир Жириновський розкрив свій божевільний план по захопленню України
Так, за його словами Росії необхідно було б застосувати кримський сценарій для Києва і всієї України в цілому.
Своїми божевільними фантазіями Жириновський поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.
Одіозний лідер ЛДПР засмутився через те, що Росія не вдалася до таких заходів в 2014 році, і заявив, що це нібито відкрило шлях до наближення Третьої світової війни.
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"Якщо б ми долбанули Київ, як Крим, все - сценарій Третьої світової війни був би підірваний, сценарій, щоб Україна воювала! Якщо б ми її згорнули, як Крим, все - війни б не було! Зараз була б інша ситуація", - висловив повну впевненість скандальний російський депутат.
Більш того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.
За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський та український народ".
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