Скандальний депутат нелегітимної Державної думи Росії Володимир Жириновський розкрив свій божевільний план по захопленню України

Так, за його словами Росії необхідно було б застосувати кримський сценарій для Києва і всієї України в цілому.

Своїми божевільними фантазіями Жириновський поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

Одіозний лідер ЛДПР засмутився через те, що Росія не вдалася до таких заходів в 2014 році, і заявив, що це нібито відкрило шлях до наближення Третьої світової війни.

"Якщо б ми долбанули Київ, як Крим, все - сценарій Третьої світової війни був би підірваний, сценарій, щоб Україна воювала! Якщо б ми її згорнули, як Крим, все - війни б не було! Зараз була б інша ситуація", - висловив повну впевненість скандальний російський депутат.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.