В Ростові-на-Дону, Росія, спалахнув величезний пожежа прямо біля Ростов Арени

В телеграм-каналах повідомляють, що на лівому березі Дону в Ростові горить очерет. Весь місто виявився з-за цього в диму. Площа пожежі досягла тисячі квадратів. На пожежу приїхали понад 100 осіб і 38 одиниць техніки. Про це пише Politeka.

З-за сильного вітру локалізувати його неможливо на даний момент. На місце був викликаний вертоліт.

На лівому березі Дону розташований стадіон "Ростов-Арена", ресторани і турбази, але для них небезпеки поки немає. Вогонь йде в бік степу.

З'явилася інформація про першого загиблого пожежному. Інших даних на поточний момент немає.

Раніше ми повідомляли, що в одному з будинків в російському Магнітогорську прогримів потужний вибух, вогнем охоплені відразу кілька поверхів.

Так, у п'ятиповерховому будинку, що розташований на вулиці Доменників в Орджоникиздевском районі прогримів вибух, після чого кілька поверхів охопила пожежа.

Пізніше стало відомо, що в результаті НП загинули дві людини.

«Епіцентр знаходився в квартирі №74, де в той момент залишалася літня жінка і дитина півтора років. Дитини, за попередніми даними, вдалося врятувати, про долю жінки поки нічого невідомо», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, потужний пожежа знищила цілий завод під столицею

А ще Politeka повідомляла, що масштабне ПП в Києві, виття сирен оглушив місто

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