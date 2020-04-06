Лидер Беларуси Александр Лукашенко начал давать наставления относительно того, как бороться с китайским вирусом

Об этом пишет Tut.by.

Как известно, эпидемия вируса не обошла стороной Беларусь, хотя ранее Александр Лукашенко не признавал существование коварного вируса.

По информации местных СМИ, жители уверены, что страна должна уйти на карантин, а президента считают сумасшедшим.

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси не нужно вводить жесткие меры, а карантин может якобы усугубить ситуацию в стране.

Он также добавил, что "запирать людей в тухлых квартирах – это не метод".

«Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», - утверждает президент.

По словам Лукашенко, «изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились», и они «находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов».

Лидер Беларуси также утверждает, что людям нужно употреблять больше жира.

"Сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами", – заявлял он ранее.

Что касается алкоголя, то Лукашенко говорил следующее: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус».

Также он призывал чаще заниматься физическим трудом.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!» – говорил Лукашенко в общении с журналистами.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций не стерпел и накинулся на президента: "Своим вирусом займись".

Как сообщала Politeka, Лукашенко всех обскакал, лекарство от вируса есть в Беларуси: что нужно делать, чтобы спастись.

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