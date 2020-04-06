Екс-глава МЗС Австрії Карін Кнайссль поскаржилася в поліцію на чоловіка через насильство
Як повідомляє Politeka, про це стало відомо австрійському виданню Kronen Zeitung.
Поки по всьому світу лютує епідемія китайського вірусу, Карін Кнайсль разом з чоловіком Вольфгангом Майлінгером проживають на фермі на півдні Нижньої Австрії. Там вони посварилися, і чоловік вліпив екс-міністру два ляпаси.
Після скандалу Карін Кнайсль звернулася в поліцію. Бізнесмен Майнлінгер заявив, що не хотів бити дружину, а просто намагався остудити її запал. Незважаючи на слова чоловіка, поліцейські заборонила йому наближатися до колишньої глави МЗС. Відзначається, що на тлі епідемії випадки домашнього насильства помітно почастішали.
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Карін Кнасль прославилася на весь світ надзвичайно теплими відносинами з Володимиром Путіним. Влітку 2018 року вона навіть запросила президента Росії на весілля в Граці. Путін відвідав свято разом з Кубанським козачим хором, за даними російських ЗМІ, виїзний концерт обійшовся російській скарбниці в 1,8 мільйона рублів. Президент привітав молодят і навіть потанцював з нареченою.
Серед інших важливих гостей, яких вдалося помітити на весіллі Кнайсль – прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц і генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо. У Кремлі підкреслили, що це був особистий, а не робочий візит Володимира Путіна в Австрію. Відразу після весілля він відправився на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берлін.
Його візит викликав великий скандал в Австрії, а австрійський депутат Європарламенту Мішель Реймон навіть зажадав, щоб міністр Кнайсль пішла у відставку.
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