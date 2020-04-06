Екс-глава МЗС Австрії Карін Кнайссль поскаржилася в поліцію на чоловіка через насильство

Як повідомляє Politeka, про це стало відомо австрійському виданню Kronen Zeitung.

Поки по всьому світу лютує епідемія китайського вірусу, Карін Кнайсль разом з чоловіком Вольфгангом Майлінгером проживають на фермі на півдні Нижньої Австрії. Там вони посварилися, і чоловік вліпив екс-міністру два ляпаси.

Після скандалу Карін Кнайсль звернулася в поліцію. Бізнесмен Майнлінгер заявив, що не хотів бити дружину, а просто намагався остудити її запал. Незважаючи на слова чоловіка, поліцейські заборонила йому наближатися до колишньої глави МЗС. Відзначається, що на тлі епідемії випадки домашнього насильства помітно почастішали.

Карін Кнасль прославилася на весь світ надзвичайно теплими відносинами з Володимиром Путіним. Влітку 2018 року вона навіть запросила президента Росії на весілля в Граці. Путін відвідав свято разом з Кубанським козачим хором, за даними російських ЗМІ, виїзний концерт обійшовся російській скарбниці в 1,8 мільйона рублів. Президент привітав молодят і навіть потанцював з нареченою.

Серед інших важливих гостей, яких вдалося помітити на весіллі Кнайсль – прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц і генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо. У Кремлі підкреслили, що це був особистий, а не робочий візит Володимира Путіна в Австрію. Відразу після весілля він відправився на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берлін.

Його візит викликав великий скандал в Австрії, а австрійський депутат Європарламенту Мішель Реймон навіть зажадав, щоб міністр Кнайсль пішла у відставку.

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