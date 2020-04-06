Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль пожаловалась в полицию на мужа из-за насилия

Как сообщает Politeka, об этом стало известно австрийскому изданию Kronen Zeitung.

Пока по всему миру свирепствует эпидемия китайского вируса, Карин Кнайсль вместе с мужем Вольфгангом Майлингером проживают на ферме на юге Нижней Австрии. Там они поссорились, и супруг влепил экс-министру две пощечины.

После скандала Карин Кнайсль обратилась в полицию. Бизнесмен Майнлингер заявил, что не хотел избивать жену, а просто пытался остудить ее пыл. Несмотря на слова мужчины, полицейские запретили ему приближаться к бывшей главе МИД. Отмечается, что на фоне эпидемии случаи домашнего насилия заметно участились.

Карин Кнасль прославилась на весь мир необычайно теплыми отношениями с Владимиром Путиным. Летом 2018 года она даже пригласила президента России на свадьбу в Граце. Путин посетил торжество вместе с Кубанским казачьим хором, по данным российских СМИ, выездной концерт обошелся российской казне в 1,8 миллиона рублей. Президент поздравил молодоженов и даже потанцевал с невестой.

Среди других важных гостей, которых удалось заметить на свадьбе Кнайсль – премьер-министр Австрии Себастьян Курц и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. В Кремле подчеркнули, что это был личный, а не рабочий визит Владимира Путина в Австрию. Сразу после свадьбы он отправился на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлин.

Его визит вызвал большой скандал в Австрии, а австрийский депутат Европарламента Мишель Реймон даже потребовал, чтобы министр Кнайсль ушла в отставку.

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