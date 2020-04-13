Космічний телескоп High-Resolution Coronal Imager відправив отримані результати, що стосуються вивчення незвичайної зірки

Апарат успішно провів свою третю місію, завдяки якій є кадри і дані про дрібномасштабні структури сонячної корони, а зокрема її магнітних петель.

За інформацією вчених, раніше деякі частини сонячної атмосфери виглядали темними і порожніми, але тепер, завдяки місії, вдалося встановити цікаві деталі.

Нові зображення з апарату показали тонкі магнітні петлі шириною близько 500 кілометрів, які заповнені гарячою плазмою і пронизують корону Сонця, пише The Astrophysical Journal.

Корональні петлі можуть досягати декількох тисяч кілометрів. Вони утворюють один з основних будівельних "блоків" зовнішніх шарів атмосфери зірки. Петлі є, як на спокійному Сонце, так і в його активних областях.

Нагадаємо, магнітні бурі атакують українців тільки в один день, однак випробування буде досить серйозним.

Так, магнітні бурі вдарять 15 квітня. В цей день очікується сильний геомагнітний шторм. Після цього прогнозують, що рівень впливу на Землю збільшиться. Але критичною назвати її не можна.

Проте, метеозалежні українці можуть відчувати себе не дуже добре.

Медики рекомендують у такі дні добре виспатися.

Раніше повідомлялося, що космічний телескоп НАСА/ЄКА «Хаббл» фотографував «останній подих» зірки, подібної до нашого Сонця.

Знімки смерті зірки, чий розмір цілком порівнянний з нашим Сонцем, були зроблені на початку вересня.

Після своєї загибелі зірка перетворилась в красиву планетарну туманність OH 231.8+04.2, яку вчені NASA через високий вміст сірки прозвали «Тухлим яйцем».

Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

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