Мінздрав кинув хворого на рак малюка під час епідемії «уханьского» вірусу

Вже другий рік в Іспанії проходить лікування 6-річний українець Діма Поковба, якому іспанські лікарі практично в борг пересадили кістковий мозок. Чиновники Міністерства охорони здоров'я часів Уляни Супрун відмовилися від своїх зобов'язань сплатити госпіталю рахунок за операцію маленького українця.

Тепер Діма з мамою Людмилою знаходяться в епіцентрі зараження в Іспанії. Вони не виходять з маленької кімнати вже 2 місяці, а продукти їм приносить іспанка, яка живе по сусідству.

У 2017 році хлопчику поставили діагноз на лейкоз та апластична анемія. В Охматдиті після півроку лікування у дитини почався рецидив, і його мама звернулася до Моз (при тодішньому міністрові Уляні Супрун), щоб відправити дитину на операцію в Іспанію. Тоді їм відповіли, що грошей немає в бюджеті і найближчим часом не буде. Більш того, вони стали у черги на операцію 117-ми.

Але хлопчик не вижив без операції три роки. Тоді рідні змогли знайти госпіталь в Іспанії, швидко знайшовся донор. Операцію зробили під гарантійний лист українського міністерства охорони здоров'я, однак через півроку Моз відмовився платити.

«Це був шок для нас. В госпіталі до нас дуже добре відносяться, але нам постійно нагадують, що треба платити. А в Моз не хочуть. Справа в тому, що за кілька місяців до нас тут сталася якась історія з дівчинкою з України. Дівчинка померла, а батьків звинувачували у привласненні грошей. Я не знаю подробиць. Але під роздачу потрапили ми і ще один хлопчик з України. Міністерство просто відмовилося далі оплачувати операції», – поділилася Людмила.

Чиновники не придумали нічого іншого, як у відповіді на своєму сайті написати, що операція Дімі вже проведена, то платити нічого не будуть.

"Суд став на наш бік і зобов'язав міністерство виплатити гроші, ми всі чекаємо", – каже Людмила. Борг становить 227 тисяч євро.

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