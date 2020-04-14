Минздрав бросил больного раком малыша во время эпидемии «уханьского» вируса

Уже второй год в Испании проходит лечение 6-летний украинец Дима Поковба, которому испанские врачи практически в долг пересадили костный мозг. Чиновники Министерства здравоохранения времен Ульяны Супрун отказались от своих обязательств оплатить госпиталю счет за операцию маленького украинца.

Теперь Дима с мамой Людмилой находятся в эпицентре заражения в Испании. Они не выходят из маленькой комнаты уже 2 месяца, а продукты им приносит испанка, которая живет по соседству.

В 2017 году мальчику поставили диагноз лейкоз и апластическая анемия. В Охматдете после полгода лечения у ребенка начался рецидив, и его мама обратилась в Минздрав (при тогдашнем министре Ульяне Супрун), чтобы отправить ребенка на операцию в Испанию. Тогда им ответили, что денег нет в бюджете и в ближайшее время не будет. Более того, они стали в очереди на операцию 117-ми.

Но мальчик бы не выжил без операции три года. Тогда родные смогли найти госпиталь в Испании, быстро нашелся донор. Операцию сделали под гарантийное письмо украинского министерства здоровья, однако спустя полгода Минздрав отказался платить.

«Это был шок для нас. В госпитале к нам очень хорошо относятся, но нам постоянно напоминают, что надо платить. А в Минздраве не хотят. Дело в том, что за несколько месяцев до нас тут произошла какая-то история с девочкой из Украины. Девочка умерла, а родителей обвиняли в присвоении денег. Я не знаю подробностей. Но под раздачу попали мы и еще один мальчик из Украины. Министерство просто отказалось дальше оплачивать операции», – поделилась Людмила.

Чиновники не придумали ничего иного, как в ответе на своем сайте написать, что операция Диме уже проведена, то платить они ничего не будут.

"Суд встал на нашу сторону и обязал министерство выплатить деньги, мы все ждем", – говорит Людмила. Долг составляет 227 тысяч евро.

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