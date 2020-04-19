На зміну Володимиру Путіну в Кремль може прийти ціле "політбюро"

Про це в ефірі Ukrlife.TV розповів політичний експерт і політолог Віктор Небоженко, передає Politeka.net.

Зокрема, він припустив, що на зміну російському президенту Володимиру Путіну може прийти не один чоловік.

Політолог припустив, що після кінця епохи Володимира Путіна Російською Федерацією буде керувати певне "політбюро", до складу якого увійдуть військові, політики й демагоги для спілкування з населенням.

"…не прийде новий Путін і не анти-Путін. А в Росії вже кілька століть, незважаючи на те, що там була імперія, Радянський Союз,… є якийсь технологічний ритм – режим особистої влади вождя змінюється колективним керівництвом. Ось зараз настав цей час", – озвучив політичний експерт свій прогноз.

Раніше політолог Андрій Піонтковський розкрив головну небезпеку для Володимира Путіна. За його словами, з-за карантину він ризикує втратити вплив серед еліт.

"Найбільш небезпечно для Путіна, як завжди в авторитарних режимах, - втрата впливу в елітах, у верхівці. Те, що диктатор передає відповідальність – це для нього завжди небезпечно", - заявив експерт.

У той же час політолог переконаний, що для Росії, як і України, найважче ще попереду.

"Ми побачили, що в Росії немає держави, а весь цей фасад путінської вертикалі – це величезна потьомкінське село. Україна і Росія – це пострадянський породження. Обидві країни ще не зіткнулися із справжніми масштабами епідемії - і неспроможність системи медицини ще позначиться ", - попередив Він.

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