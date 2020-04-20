В Північній Осетії (Россия) спалахнув масовий бунт - люди вийшли на вулицю на знак протесту проти карантину і вимагають роботу
Про подію пишуть соціальних мережах і публікують кадри мітингу в столиці Північної Осетії Владикавказі. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
Всі прийшли кажуть, що у них більше немає роботи, за їх словами, причина у вірусі і обмеженнях. Вони просять про підтримку з боку уряду.
Крім того, вони вимагають 1500 осіб вимагають відправити главу республіки Північна Осетія - Аланія В'ячеслава Бітарова у відставку, як і уряд республіки.
Протестувальники спробували пройти на площу Свободи, але поліцейські перекрили їм шлях і попросили розійтися. Пізніше в мережі з'явилися заяви про те, що силовики почали розгін мітингу.
Присутні на народному сході говорять про низку затримань, так як акція несанкціонована.
"Майдан" у Північній Осетії бурхливо коментують в мережі.
«Ось і перші ластівки. Мабуть, навіть травень не протримаємося. Логічно, що в найбідніших регіонах, терпіння закінчується швидше. В одному-двох регіонах ситуацію можна буде задавити, а потім ресурси закінчаться. Потрібно буде використовувати армію, або поступатися», «Північна Осетія тримайтеся,ви тільки почніть,покажіть приклад всій країні, терпилам Росії», - пишуть в мережі.
«Осетію сильно так затиснули...», «Прикольно Путін скинув всі проблеми на губеров. Тепер їм віддуватися за напівзаходи», «Так це було відразу зрозуміло. Не даремно цілих 7 губеров тут же рвонули на вихід. Вони йшли годуватися з регіону, а відповідати за чиїсь просеры, та ще без грошей, - під це вони не підписувалися. Дурнів немає», - коментують протести.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
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