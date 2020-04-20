В Північній Осетії (Россия) спалахнув масовий бунт - люди вийшли на вулицю на знак протесту проти карантину і вимагають роботу

Про подію пишуть соціальних мережах і публікують кадри мітингу в столиці Північної Осетії Владикавказі. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Всі прийшли кажуть, що у них більше немає роботи, за їх словами, причина у вірусі і обмеженнях. Вони просять про підтримку з боку уряду.

Крім того, вони вимагають 1500 осіб вимагають відправити главу республіки Північна Осетія - Аланія В'ячеслава Бітарова у відставку, як і уряд республіки.

Протестувальники спробували пройти на площу Свободи, але поліцейські перекрили їм шлях і попросили розійтися. Пізніше в мережі з'явилися заяви про те, що силовики почали розгін мітингу.

🇷🇺❗️Во Владикавказе, Северная Осетия, прямо сейчас проходит стихийный митинг численностью около 500 человек с главным требованием отменить режим самоизоляции. По сообщениям СМИ люди протестуют из-за потери работы, а также недостатка информации по заражениям коронавирусом. pic.twitter.com/ZaYVlRLwnF — Ангелина (@9m2R7IKgfuyyQSX) April 20, 2020

Присутні на народному сході говорять про низку затримань, так як акція несанкціонована.

Северная Осетия. Владикавказ прямо сейчас. Вроде как "коронавирусный бунт". Люди не хотят сидеть дома без работы и еды... pic.twitter.com/E77GygFfsX — КОРОНАВИРУС ☢️Украина 🇺🇦 (@Virus19Korona) April 20, 2020

"Майдан" у Північній Осетії бурхливо коментують в мережі.

«Ось і перші ластівки. Мабуть, навіть травень не протримаємося. Логічно, що в найбідніших регіонах, терпіння закінчується швидше. В одному-двох регіонах ситуацію можна буде задавити, а потім ресурси закінчаться. Потрібно буде використовувати армію, або поступатися», «Північна Осетія тримайтеся,ви тільки почніть,покажіть приклад всій країні, терпилам Росії», - пишуть в мережі.

Во Владикавказе устроили митинг против режима самоизоляции — люди вышли на него из-за потери работы и недостаточного информирования о ситуации с вирусом



Очевидцы рассказывают о 2000 участников. Они потребовали отставки главы региона https://t.co/TceGDQqwby pic.twitter.com/OvKjdMFHux — TJ (@tjournal) April 20, 2020

«Осетію сильно так затиснули...», «Прикольно Путін скинув всі проблеми на губеров. Тепер їм віддуватися за напівзаходи», «Так це було відразу зрозуміло. Не даремно цілих 7 губеров тут же рвонули на вихід. Вони йшли годуватися з регіону, а відповідати за чиїсь просеры, та ще без грошей, - під це вони не підписувалися. Дурнів немає», - коментують протести.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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