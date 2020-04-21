Російський письменник Борис Акунін вказав на ознаки швидкого розвалу Росії

За його словами, Росія в даний момент не може здивувати світ нічим, крім військового спрямування.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Ехо Москви.

"Головна небезпека нинішнього російського вектора, на мій погляд, полягає в тому, що країна втрачає час, втрачає масу можливостей для розвитку, все більше відстає від країн-лідерів", – каже Акунін.

Він зазначив, що сучасна Росія зараз не може похвалитися жодним досягненням, а згадує досягнення давно минулих днів. Зараз в очах світу Росія стала "невидимкою".

"Що ми сьогодні робимо? Чим хорошим дивуємо світ? Якщо залишити в стороні новини про Сирії та Україні, Росія в очах світу – практично країна-невидимка. В магазинах немає ніяких російських товарів (хіба що горілка, і то неросійської більше). Немає навіть російських наукових відкриттів. Немає технологій. Немає яскравих бізнес-проектів. Так і нових культурних явищ, загалом, теж немає – все ті ж умовні Чехів з Малевичем".

Крім того, він розповів, що може стати причиною розвалу Російської Федерації.

"Я не буду зараз вдаватися в причини російської стагнації – це займе занадто багато місця. Скажу коротко: неправильно влаштована держава заважає розвитку країни. Якщо державу протягом кількох років не виправити, вона може знову розвалитися – як це сталося з Радянським Союзом", – підкреслив Акунін.

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