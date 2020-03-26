Російський письменник Борис Акунін повідомив, що хворий коронавірусом

Про це він розповів на своїй сторінці в Фейсбук, передає Рoliteka.net. За словами письменника, він закинув Фейсбук і перестав писати пости, бо захворів.

«Валяюся з модною хворобою. Малість окріпну – обов'язково поділюся враженнями. СПОЙЛЕР: страх перед коронавірусом набагато страшніше самого коронавіруса», - написав 63-річний Акунін.

Зазначимо, що останній пост на Фейсбуці він публікував 18 березня.

Раніше ми писали, що у 78-річного співака Льва Лещенка підтвердили коронавірус. Напередодні він потрапив у реанімацію лікарні в Коммунарці, де лікують пацієнтів з діагнозом COVID-19. Відомо, що стан зірки вкрай важкий – у Лещенка двостороння пневмонія. За даними ЗМІ, нещодавно співак повернувся з США, але карантину не дотримувався. Більш того, 21 березня він був гостем шоу «Привіт, Андрій!», де контактував з російськими знаменитостями, у тому числі з Малаховим, Геннадієм Хазановим та Ангеліною Вовк.

Від коронавіруса вже постраждало багато відомих людей. Діагноз підтвердився у акторки Ольги Куриленко, радянської зірки Жанни Болотової, голлівудських акторів Тома Хенкса та Ідріса Ельби, зірок серіалу «Гра престолу» Крістофера Хівью та Індіри Варми, продюсера Харві Вайнштейна.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко розповіла, як перенесла коронавірус: "Біль дикий".

Як повідомляла Politeka, Ветлицьку, Лещенка та інших російських зірок підкосив вірус: подробиці.

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