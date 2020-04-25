Продюсер Йосип Пригожин повідомив він важкої втрати

Як передає Politeka.net, свої співчуття він висловив на сторінці в Instagram.



"За що Всевишній забирає від нас хороших людей? Юля Ларіонова була доброю людиною, професіоналом своєї справи. Юля довгі роки віддано служила своїй справі, пропрацювавши багато років на "Русском радио". Світла пам'ять і щирі співчуття рідним і близьким", - повідомив він.

Юлія Ларіонова була медіаменеджером і головним редактором "Російського радіо". За попередніми даними, які з'явилися в росЗМІ, причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Вона боролася з хворобою понад сім років. Але офіційного підтвердження цього поки немає.



Раніше співачка Софія Ротару розповіла про свою важку втрату.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок своєї мами Олександри Іванівни.

На фото вона зображена сидячи за столом поруч з букетом півоній. Жінці 17 квітня 2020 року виповнилося б сто років.

Ротару зізналася, що їй не вистачає мами.

«Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Сумую за тобою. Світла пам'ять», - написала співачка.

Зазначимо, що пост Ротару не залишив байдужою російську примадонну Аллу Пугачову. «🙏 🙏 🙏», - залишила вона в коментарях.

Нагадаємо, Пригожин застукав Валерію за дивним заняттям, скандальні кадри вже в мережі: "Мізками рушила..."

Як повідомляла Politeka, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.

Також Politeka повідомляла, що Валерія поплатилася за любов до Путіна.



