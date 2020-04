Міноборони США офіційно оприлюднила відеозаписи, на яких зафіксований непізнаний літаючий об'єкт – НЛО

Кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. На сайті Пентагону ці явища називаються "невстановленими". (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Як зазначили в Пентагоні, три відео з НЛО раніше вже потрапили у відкритий доступ в результаті несанкціонованої публікації в 2007 і 2017 роках". У ВМС США підтвердили, що це правда справжні відео.

НЛО зняли з допомогою электрооптической прицільної системи винищувача AN/ASQ-228. Пілот винищувача з третьої спроби впіймав об'єкт на приціл. Чути, як пілоти обговорюють те, що відбувається. Місце зйомки не вказується.

"Після ретельного огляду відомство прийшло до висновку, що дозвіл на офіційне оприлюднення цих несекретних відеороликів не розкриває ніяких засекречених можливостей систем, а також не заважає подальшим розслідуванням військове вторгнення в повітряний простір невстановлених повітряних об'єктів", – відзначили в Пентагоні.

Активісти дослідної групи To The Stars Academy of Arts & Science, співзасновником якої є колишній вокаліст групи Blink-182 Том ДеЛонг, звернув увагу, що у об'єкта на відео немає крил, немає газового шлейфу, які притаманні всім земним технологій. Тому було висунуто припущення, що на відео зображено НЛО.

