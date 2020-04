Минобороны США официально опубликовало видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект – НЛО

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. На сайте Пентагона эти явления называются "неустановленными". (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Как отметили в Пентагоне, три видео с НЛО ранее уже попали в открытый доступ в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". В ВМС США подтвердили, что это правда подлинные видео.

НЛО сняли с помощью электрооптической прицельной системы истребителя AN/ASQ-228. Пилот истребителя с третьей попытки поймал объект на прицел. Слышно, как пилоты обсуждают происходящее. Место съемки не указывается.

"После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не раскрывает никаких засекреченных возможностей систем, а также не мешает дальнейшим расследованиям вторжения в военное воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", – отметили в Пентагоне.

Активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science, соучредителем которой является бывший вокалист группы Blink-182 Том ДеЛонг, обратил внимание, что у объекта на видео нет крыльев, нет газового шлейфа, которые присущи всем земным технологиям. Поэтому было выдвинуто предположение, что на видео изображено НЛО.

