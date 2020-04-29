Відомий російський співак і композитор Олексій Лебедінський різко засудив президента РФ Володимира Путіна
Пост-обурення Лебедінський оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що Путіна "ненавидять всі думаючі люди планети, і лише тупі і сволоти вторять".
Варто відзначити, що згодом пост був видалений зі сторінки артиста.
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"Путін! Ти повинен отримати рівно стільки ж ударів кийками та ногами по голові, спині, животі, скільки твої го*дони-силовики завдали дітям. І це буде не відплатою, а чистою справедливістю. Тому що відплата буде гірша - тебе підвісятьна ліхтарі батьки, друзі та однокласники тих, кого били", - написав композитор.
Він згадав про відповідальність Путіна за агресивну політику і вторгнення на територію інших держав.
"Ти, Путін, - головний монстр планети. Ти отримаєш стільки куль, скільки отримали люди різних народів від засланих тобою на чужі території військових вбивць-терористів", - підкреслив Лебедінський.
"На твою могилу, коли тебе взагалі зрадять землі, і якщо не будуть викопувати твій клятий труп кожен день, будуть приходити росіяни, українці, грузини, сирійці, англійці і американці, чеченці, осетини, вірмени і євреї, представники багатьох інших народів і держав, щоб плюнути на неї і облити помиями", - додав він.
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