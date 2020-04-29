Артист не приховує своєї позиції по відношенню до Путіна

Відомий російський співак і композитор Олексій Лебедінський різко засудив президента РФ Володимира Путіна

Пост-обурення Лебедінський оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що Путіна "ненавидять всі думаючі люди планети, і лише тупі і сволоти вторять".

Варто відзначити, що згодом пост був видалений зі сторінки артиста.

"Путін! Ти повинен отримати рівно стільки ж ударів кийками та ногами по голові, спині, животі, скільки твої го*дони-силовики завдали дітям. І це буде не відплатою, а чистою справедливістю. Тому що відплата буде гірша - тебе підвісятьна ліхтарі батьки, друзі та однокласники тих, кого били", - написав композитор.