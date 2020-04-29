Артист не скрывает своей позиции по отношению к Путину

Известный российский певец и композитор Алексей Лебединский резко осудил президента РФ Владимира Путина

Пост-негодование Лебединский обнародовал на своей странице в Facebook, отметив, что Путина "ненавидят все думающие люди планеты, и лишь тупые и сволочи вторят".

Стоит отметить, что впоследствии пост был удален со страницы артиста.

"Путин! Ты должен получить ровно столько же ударов дубинками и ногами по голове, спине, животу, сколько твои го*доны-силовики нанесли детям. И это будет не возмездием, а чистой справедливостью. Потому что возмездие будет хуже - тебя вздернут на фонаре родители, друзья и одноклассники тех, кого били", - написал композитор.