Известный российский певец и композитор Алексей Лебединский резко осудил президента РФ Владимира Путина
Пост-негодование Лебединский обнародовал на своей странице в Facebook, отметив, что Путина "ненавидят все думающие люди планеты, и лишь тупые и сволочи вторят".
Стоит отметить, что впоследствии пост был удален со страницы артиста.
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"Путин! Ты должен получить ровно столько же ударов дубинками и ногами по голове, спине, животу, сколько твои го*доны-силовики нанесли детям. И это будет не возмездием, а чистой справедливостью. Потому что возмездие будет хуже - тебя вздернут на фонаре родители, друзья и одноклассники тех, кого били", - написал композитор.
Он вспомнил об ответственности Путина за агрессивную политику и вторжение на территорию других государств.
"Ты, Путин, - главный монстр планеты. Ты получишь столько пуль, сколько получили люди разных народов от засланных тобой на чужие территории военных убийц-террористов", - подчеркнул Лебединский.
"На твою могилу, если тебя вообще будут предавать земле, и если не будут выкапывать твой проклятый труп каждый день, будут приходить русские, украинцы, грузины, сирийцы, англичане и американцы, чеченцы, осетины, армяне и евреи, представители множества других народов и государств, чтобы плюнуть на нее и облить помоями", - добавил он.
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