Стало відомо, хто може виграти наступні президентські вибори у Білорусі

Про це в інтерв'ю журналістам розповів екс-глава Верховної Ради Білорусії Станіслав Шушкевич, передає НСН.

Як відомо, вчора в Білорусі стартував прийом заявок від кандидатів на президентські вибори. Олександр Лукашенко, який займає посаду глави держави з 1994 року, готовий в шостий раз балотуватися.

За словами Шушкевича, Олександр Лукашенко виграє чергові вибори завдяки фальсифікаціям.

«Лукашенко при будь-яких умовах виграє вибори. Вірніше, знову буде фальсифікація, тому що шахрай стоїть на чолі Центральної виборчої комісії, і вона, незважаючи на багаторазово визнані вибори, продовжує бути начальником. Та й система фальсифікації так відпрацьована, що не ставить під сумнів те, що станеться», - додав він.

На думку Шушкевича, у Олександра Лукашенка свої пріоритети, тому його не цікавить здоров'я простих білорусів.

«Пішла не вся опозиція, а тільки група. Вони вирішили, що під час епідемії віруса, збирати людей і проводити агітацію це погано, в той час як Лукашенко зможе проводити це по телевізору. У Польщі, піклуючись про здоров'я громадян, вибори перенесли, а в Білорусії Лукашенко про це не дбає, у нього пріоритети – спочатку влада, а потім люди. У той час як у нас вже в лікарнях не вистачає місць, планові операції скасовуються і не вистачає ліжок, щоб помістити тих, хто захворів вірусом», - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Зазначимо, що від участі у виборах вже відмовилися "Білоруський народний фронт" і Білоруська партія лівих Справедливий мир. За їх словами, проведення передвиборної кампанії в умовах пандемії - безвідповідальне і злочинне рішення.

«Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне й злочинне. Проведення в найближчі три місяці виборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення вирусної інфекції ставить під загрозу здоров'я і життя величезної кількості людей», - сказано в заяві опозиціонерів.

Додамо, що перед і після "9 травня" в Білорусі відбулися масові арешти опозиціонерів і журналістів.

Серед затриманих – блогер Сергій Петрухін, якому інкримінують порушення порядку організації і проведення масових заходів. Затриманий має симптоми уханьського вірусу, однак тест йому не роблять, передає служба ВПС.

Ще одного блогера Сергія Тихоновського затримали 6 травня. Також намагалися взяти під варту підписників його каналу, з якими він зустрічався. Але затриманню завадили глядачі.

Соратників блогера ще затримали в Бобруйську, коли вони вийшли на мітинг з вимогою звільнити Тихоновського. Масові суди над затриманими відбулися 11 травня о 12 білоруських містах.

Нагадаємо, Лукашенко переплюнув Путіна з новою божевільною витівкою в розпал епідемії: "як би це пафосно не звучало...".

Як повідомляла Politeka, осмілілий Лукашенко в розпал епідемії дав Путіну урок патріотизму.

Також Politeka писала, що Лукашенко виправдав вторгнення на Донбас: "Україна сама дала привід".