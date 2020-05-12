Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу почали застосовувати білоруський спосіб боротьби з пандемією

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі у вівторок, 12 травня.

"Ситуація в Білорусі сьогодні з вірусами та іншими захворюваннями, яких у нас вистачало і вистачає, терпима. Ми не говоримо, що у нас все добре, що ми вже бога за бороду взяли. Немає. Але той метод, яким ми користуємося вже третій місяць, приносить свій результат. І цим методом, цим шляхом скористалися й інші держави. Подивіться на західні країни: потихеньку відчинилися, почала працювати економіка, а це – мільйони людей. І в той час як смертність у них за добу перевищує всіх померлих в Білорусі за ці три місяці", – заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що крім європейських країн до методу Білорусі вдався російський президент Володимир Путін. В Росії почали послаблювати карантинні обмеження і запусткать виробництво. Люди стали виходити на руботу.

"Подивіться на схід – дружня нам, рідна Росія відкрила будівельний комплекс, промислові підприємства, інші основні сектори економіки. Це 90 з гаком відсотків населення, які вийдуть на роботу. Багата Росія, у якої накопичений величезний золотовалютний резерв і фонд національного добробуту. Вона зрозуміла, що можуть бути погані наслідки", – додав президент Білорусі.

Зазначимо, станом на 12 травня, в Білорусі зафіксовано 23 906 випадків захворювання китайським вірусом. Померли 135 осіб, одужали 6531.

Число заражених у світі перевищила 4 млн чоловік, Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю виявлених заражень. Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в РФ на 12 травня перевищила 232 тис.

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