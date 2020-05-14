Російський музикант, фотограф і блогер Олексій Лебедінський висловився про майбутнє РФ
За його словами, Російській Федерації в будь-якому випадку загрожує розпад після падіння режиму президента Володимира Путіна.
Таку думку він озвучив в 2016 році на своїй особистій сторінці в Facebook.
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"Скоро режим Путіна впаде та він піде. А Росія, швидше за все, розпадеться на дрібні частини. Більшість російських злодіїв, сподвижників Путіна і вбивць країни, залишиться безкарним і остаточно переселиться в благополучні Європу і Америку. Хто знову постраждає? Прості російські люди, зовсім різні - і погані, і хороші. Невинні? Не зовсім", - написав він.
Крім того, він попередив, що в першу чергу постраждають росіяни, хто за довірливість, а хто за свою малодушність.
"Постраждають усі - хто за тупість, хто за сліпу довірливість, хто за свідоме пристосуванство і легкодухість, хто за боягузтво і бездіяльність", - додав співак.
Лебедінський констатує, що велике зло переможе і маленьке зло, і маленьке добро. На його думку, всьому виною стане втрата росіянами почуття людської гідності.
"А виною всьому одна лише глобальна втрата, яка дозволила вирости великим злу - це почуття людської гідності, давно убите в моїх співвітчизників", - резюмував він.
Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців
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