Російський музикант, фотограф і блогер Олексій Лебедінський висловився про майбутнє РФ

За його словами, Російській Федерації в будь-якому випадку загрожує розпад після падіння режиму президента Володимира Путіна.

Таку думку він озвучив в 2016 році на своїй особистій сторінці в Facebook.

"Скоро режим Путіна впаде та він піде. А Росія, швидше за все, розпадеться на дрібні частини. Більшість російських злодіїв, сподвижників Путіна і вбивць країни, залишиться безкарним і остаточно переселиться в благополучні Європу і Америку. Хто знову постраждає? Прості російські люди, зовсім різні - і погані, і хороші. Невинні? Не зовсім", - написав він.

Крім того, він попередив, що в першу чергу постраждають росіяни, хто за довірливість, а хто за свою малодушність.

"Постраждають усі - хто за тупість, хто за сліпу довірливість, хто за свідоме пристосуванство і легкодухість, хто за боягузтво і бездіяльність", - додав співак.

Лебедінський констатує, що велике зло переможе і маленьке зло, і маленьке добро. На його думку, всьому виною стане втрата росіянами почуття людської гідності.

"А виною всьому одна лише глобальна втрата, яка дозволила вирости великим злу - це почуття людської гідності, давно убите в моїх співвітчизників", - резюмував він.

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