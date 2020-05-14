Российский музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский высказался о будущем РФ
По его словам, Российской Федерации в любом случае грозит распад после падения режима президента Владимира Путина.
Такое мнение он озвучил в 2016 году на своей личной странице в Facebook.
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"Скоро режим Путина падет и он уйдет. А Россия, скорее всего, распадется на мелкие части. Большинство российских воров, сподвижников Путина и убийц страны, останется безнаказанным и окончательно переселится в благополучные Европу и Америку. Кто опять пострадает? Простые российские люди, совсем разные - и плохие, и хорошие. Невинные? Не совсем", - написал он.
Кроме того, он предупредил, что в первую очередь пострадают россияне, кто за слепую доверчивость, а кто за свое малодушие.
"Пострадают все - кто за тупость, кто за слепую доверчивость, кто за сознательное приспособленчество и малодушие, кто за трусость и бездействие", - добавил певец.
Лебединский констатирует, что большое зло победит и маленькое зло, и маленькое добро. По его мнению, всему виной станет утрата россиянами чувства человеческого достоинства.
"А виной всему одна лишь глобальная утрата, позволившая вырасти большому злу - это чувство человеческого достоинства, давно убитое в моих соотечественниках", - резюмировал он.
Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев
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