Россия может задействовать ядерное оружие на любую атаку

Как передает Politeka.net, соответственный указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства, а само решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом РФ.

При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападение на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

Ранее военный эксперт Максим Климов рассказал о проблемах хваленых гиперзвуковых ракет «Циркон».

По его словам, в них достаточно изъянов.

«Однако самый острый вопрос «нового гиперзвукового оружия» – системы самонаведения и коррекции. Очень высокие скорости в атмосфере формируют вокруг боеприпаса оболочку плазмы. Соответственно работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна», - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что проблемы с целеуказанием усложняют поражение подвижных целей.

Эксперт обратил внимание на высокую стоимость «нового гиперзвукового оружия», соответственно объективно ограниченное его количество. Поэтому нет финансовой возможности обеспечить необходимое количество боеприпасов, и основой боекомплекта неизбежно будут «обычные ракеты».

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