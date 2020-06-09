Відомий астролог Влад Росс передбачив Росії темні часи

Не виключено, що в Російській Федерації відбудеться народне повстання, яке загрожує розколом країни.

Такий астролог прогноз озвучив в ексклюзивному інтерв'ю виданню Діалог.UA.

За його словами, в РФ не виключена революція, причому станеться це в той період, коли президент Володимир Путін втратить інструменти влади, а регіони почнуть домагатися незалежності.

«Буде дуже велике повстання, революція в Росії. Все стартує з обнулення президента», – вважає астролог.

Він також озвучив регіони, які першими захочуть вирватися з-під крила Росії. І першою у списку тих, хто відвалиться, буде Чечня.

«За що бився Володимир Путін, стільки поклав голів, тисячі людей. В кінцевому підсумку ні до чого не призведе. Тільки до того, що він спочатку Чечню зруйнував, потім її відбудував, а потім вона стане незалежною державою. Це стосується й інших країн Кавказу – Дагестану і т. д», – пояснив Росс.

Найбільш небезпечним періодом для Росії – 2024-2025 роки, коли Плутон буде входити в знак Росії, Водолій. В цей час можуть «відвалитися» цілі регіони – Далекий Схід, Урал з його запасами нафти і газу.

Росс також підкреслив, що 2020-й стане останнім роком в історії президентства Володимира Путіна, який сам спровокує втрату влади. Голосування за внесення поправок у Конституцію Росії буде для нього переломним моментом.

Раніше ми писали про те, що астролог озвучив невтішний прогноз для російського лідера, якого своє ж оточення може змістити з поста президента вже в 2021 році.

«2020 й обіцяє стати переломним для путінського режиму. Зокрема, партія Путіна - Єдина Росія - більше ніколи не буде перемагати на виборах. Стане очевидно, що і самому Путіну складно буде знову переобратися президентом», - пояснив Росс.

Нагадаємо, збулося передбачення астролога Влада Росса про Росії.

Як повідомляла Politeka, астролог, який передбачив перемогу Зеленського, назвав точну дату кінця китайського вірусу.

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