Не вміючи навести лад на своїх землях, РФ не втомлюється красти чужі

За останні 10 років Росія втратила території, що дорівнюють 36 площам Криму

Викривальне відео про це опублікував на своїй сторінці в соцмережі блогер Մιtαuskαs.

За підсумками сільськогосподарської перепису, проведеного в РФ в 2016 році, 97 млн. га, а це майже половина сільськогосподарських угідь, не використовуються. Тобто вони занедбані, перетворились на пустирі або заросли лісом.

Занимательеая география "величия".



Только за 10 последних путинских лет Россия потеряла территории равные 36 площадям Крыма.

97 млн га (почти половина) сельхозугодий не используется. Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ - вдвое, посевные площади - на 1/3#Путиннаш pic.twitter.com/5bceLvdClW — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 9, 2020

Як з'ясувалося, за особистими підсобними господарствами закріплено 77 мільйонів гектарів, але використовується лише 14 мільйонів. При цьому в 90% господарств немає домашніх тварин, площа фруктових садів зменшилась втричі, пасовищ – вдвічі, посівні площі – на третину.

«Відбирати чуже, не вміючи розпорядитися своїм, – гірше, ніж злочин. Це приголомшлива дурість, яку росіянам чомусь підносять, як перемогу», – йдеться у відео.

Якщо додати до цього тундру, тайгу й інші непролазні нетрі, то виходить і зовсім невтішна картина так званої величі Російської Федерації.

«Реальна географія сучасної Росії – це лише вузька вигнута смужка похмурого Замкадья протяжністю від Пскова до Владивостока», – констатує голос у кадрі.

Раніше ми писали про те, що жителі вкраденого Росією Криму скаржаться на свавілля окупантів. Так, приводом для однієї з останніх скарг стало те, що друг Путіна вирішив прибрати до рук Масандру з її унікальними виноградниками і маєтками всього за 600 мільйонів рублів, хоча її вартість обчислюється в мільйонах доларів. За словами жителів півострова, не таку Росію вони чекали.

Нагадаємо, найсильніша посуха накрила Крим, окупанти пішли на безпрецедентні заходи.

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.