З'явилися нові деталі скандалу навколо артиста Михайла Єфремова, який влаштував смертельну аварію в Москві

Про це в коментарі журналістам розповіла дружина Єфремова Софія Круглікова, передає МК.

За її словами, вона перебувала на дачі на самоізоляції з 16 березня і отримує інформацію "зі сторони". При цьому жінка не знає, куди їхав Михайло Єфремов за кермом у той фатальний вечір.

"Ми виїжджаємо відразу на Садове з провулка і далі… Я коли почула, що сталося, хотіла відразу ж поїхати в Москву. А мені кажуть: не їдь, там люди зібралися..", - згадує вона.

Дружина Єфремова також прокоментувала кадри, на яких видно, як п'яний артист виходить з під'їзду і людей з оточення актора.

"Трошки друзі… якісь мужики. Це знайомі по бані. Я їх зовсім не знаю, вони часто зустрічаються, випивають разом. І боюся їх, чесно кажучи. Коли мені грубим голосом говорять "не рипайся, сиди вдома", - мені за дітей страшно стає. Я в цю компанію не ходок", - зізналася Круглікова і додала, що не знайома з цими людьми.

"Міша розповідав, що вони кудись їздять разом, в Грецію, на Афон вони їздили." Бабам там не місце ", - говорив він мені. Вони з якихось органів, чи що?» - також розповіла дружина актора.

круглікова також повідомила, що востаннє бачилася з чоловіком минулого тижня, а сам Михайло Єфремов зараз переживає важкий період у житті.

"У нього мама померла минулого літа. Потім померла Галина Борисівна Волчек. І він зривався з котушок зовсім, він пив дуже сильно. Зупинити це було практично неможливо. Я з ним в період ізоляції практично мало спілкувалася", - додала Круглікова.

Вдова загиблого в ДТП, в свою чергу, заявила, що не має наміру "йти на мирову" з Михайлом Єфремовим і хоче, щоб винуватець аварії сидів у в'язниці.

"Я не хочу ніякої світової, нехай сяде... Хоча б половину з 12 посидить", - заявила жінка в ефірі ток-шоу на ростб.

Нагадаємо, ввечері 8 червня 56-річний Михайло Єфремов на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу у центрі російської столиці і врізався на повному ходу в вантажівку, водій якого серйозно постраждав.

До ранку 9 червня потерпілий помер. Відомо, що чоловікові було 67 років, родом він із Рязані, а в столиці працював кур'єром.

У зв'язку зі смертю потерпілого, акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, доньку Єфремова після ДТП зацькували в мережі, звинувативши в трагедії: "не Дивно, що батько...".

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