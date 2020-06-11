Появились новые детали скандала вокруг артиста Михаила Ефремова, который устроил смертельную аварию в Москве

Об этом в комментарии журналистам рассказала жена Ефремова Софья Кругликова, передает МК.

По ее словам, она находилась на даче на самоизоляции с 16 марта и получает информацию "со стороны". При этом женщина не знает, куда ехал Михаил Ефремов за рулем в тот роковой вечер.

"Мы выезжаем сразу на Садовое из переулка и дальше… Я когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву. А мне говорят: не езжай, там люди собрались..", - вспоминает она.

Жена Ефремова также прокомментировала кадры, на которых видно, как пьяный артист выходит из подъезда и людей из окружения актера.

"Немножко друзья… какие-то мужики. Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят "не рыпайся, сиди дома", - мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", - призналась Кругликова и добавила, что не знакома с этими людьми.

"Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. "Бабам там не место", — говорил он мне. Они из каких-то органов, что ли?» — также рассказала жена актера.

Кругликова также сообщила, что последний раз с мужем виделась на прошлой неделе, а сам Михаил Ефремов сейчас переживает тяжелый период в жизни.

"У него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции практически мало общалась", - добавила Кругликова.

Вдова погибшего в ДТП, в свою очередь, заявила, что не намерена "идти на мировую" с Михаилом Ефремовым и хочет, чтобы виновник аварии сидел в тюрьме.

"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12 посидит", - заявила женщина в эфире ток-шоу на росТВ.

Напомним, вечером 8 июня 56-летний Михаил Ефремов на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу в центре российской столицы и врезался на полном ходу в грузовик, водитель которого серьезно пострадал.

К утру 9 июня потерпевший скончался. Известно, что мужчине было 67 лет, родом он из Рязани, а в столице работал курьером.

В связи со смертью пострадавшего, актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, дочку Ефремова после ДТП затравили в сети, обвинив в трагедии: "Немудрено, что отец...".

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