Скандально відомий російський виконавець Микола Расторгуєв, який підтримав агресію РФ проти України, кардинально змінився у зовнішності

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, 12 червня в російській столиці відбувся концерт, присвячений до Дня Росії.

На заході виступали такі одіозні виконавці, як Леонід Агутін, Микола Расторгуєв, Олександр Маршал, Григорій Лепс і т. д.

Але користувачів соцмереж приголомшила зовнішність різко постарілого Расторгуєва.

На знімку один з улюблених співаків Володимира Путіна виглядає дуже схудлим і блідим, особливо це впадає в очі на тлі інших виконавців. Навіть у порівнянні екс-солістом "Парку Горького" Олександром Маршалом соліст групи "Любе" явно виглядає хворобливо.

Фанати в коментарях припустили, що у Миколи Расторгуєва серйозні проблеми зі здоров'ям і згадали, що пару років тому співак переніс операцію з пересадки нирки.

"А що з Расторгуєвим ? Виглядає неважливо", "Ех, всі старіють...", "Головне, щоб після не як Єфремов", "Точно..... Расторгуєв як вампір виглядає", "Не лякайте так.... Трохи за Миколу серце встало", "Колян здав! Помітно!", "Батюшки, Расторгуєва не впізнати", "Господи, старі які все!", "Підлізуни", "Все лізуни в зборі", - написали вони під знімками в Instagram.

Як відомо, Расторгуєв знаменитий не тільки своєю симпатією до Путіна, але і поруч цинічних висловлювань у бік України. Так, артист назвав українців зомбованим і злісними, а також звинуватив їх у змові проти РФ.

Співак прокоментував колег, які зайняли проукраїнську позицію.

«Мене просто іноді дратує... Начебто наша позиція настільки ясна... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі чи що? Мені справді важко зрозуміти, тому що в Україні – там зомбоване якесь суспільство», – обурювався він раніше.

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