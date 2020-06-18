У Сирії російським союзникам Асада дали зрозуміти, що їх послуги не потребують

Правда, продемонструвало це не керівництво країни, а прості жителі, передає Діалог.uа.

Інцидент стався в місцевості Ель-Малікії, де жителі селища Денра-Агьї вигнали кадрових російських офіцерів, які приїхали їх охороняти, заявивши, що ті марні.

За інформацією сирійського журналіста Івана Хассиба, колона російських солдатів на броньовиках приїхала в селище після того, як на нього було скоєно напад протурецьких сил. У результаті атаки загинув фермер.

Росіяни пообіцяли курдам захистити їх від подальших нападів, однак ті заявили, що воліли б перебувати під захистом американських військ, і вигнали військових РФ.

Після цього колона російської військової техніки спробувала розміститися в іншому селищі в Каср-Діб, однак і там їх не побажали бачити. Місцеві жителі перегородили дорогу і не пустили росіян у свій населений пункт.

Раніше ми писали про те, що це – не перше приниження російських «миротворців» в Сирії.

На початку червня угруповання військ Росії хотіло розгорнути опорний пункт в сільській місцевості Деріка сирійської провінції Камишли, проте змушена була піти, спіймавши облизня.

Колона, яка складалася з бронеавтомобілів «Тигр», «Рись», «Тайфун-До», а також вантажних Урал-4320 і КамАЗ зі встановленим ЗУ-23-2 і декількох БТР-80, їхала в село, щоб влаштувати опорний пункт. Росіяни намагалися домовитися з місцевим населенням, курдами. Однак люди не захотіли бачити у себе військову базу, після чого колона повернулася знову в Камишли.

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