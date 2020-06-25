Вибори в Білорусі і поточну влада усіма методами намагаються дискредитувати

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час сьогоднішньої наради, передає Белта.

За словами Лукашенка, його головні опоненти на виборах вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно.

"Вони що, нас штовхають на нечесність таку, як вони поводяться? Ясно, що там за ними стоять ляльководи. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з Президентом Путіним поговоримо найближчим часом при зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону у наші вибори, внутрішні справи", - емоційно заявив президент під час наради.

Олександр Лукашенко також поскаржився, що стосовно влади поширюють фейки з метою дискредитації.

Деякі з вкидань, які розповсюджують в соціальних мережах, дивують і самого Лукашенка.

"Сьогодні мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що в одного з моїх синів у Швейцарії $840 млн. Направте туди по дипломатичних каналах лист: хто хоче забрати ці гроші, хай негайно забере", - резюмував глава держави на нараді.

Гнівну заяву Олександр Лукашенко зробив після того, як Володимир Путін "продинамив" його під час вчорашнього "військового параду" в Москві.

Перед покладанням квітів до Могили Невідомого Солдата Путін переговорив «на ногах» з президентами Казахстану, Узбекистану, Молдови і Таджикистану.

Олександр Лукашенко, який також був присутній на військовому параді, залишився стояти осторонь.

Більш того, Олександр Лукашенко не захотів стати поруч зі своїм російським колегою. Білоруський лідер замість того, щоб зайняти вільне місце біля Путіна, демонстративно встав поруч з президентом Казахстану Токаєвим.

При цьому видно, що Путін звернув на це увагу.

Також глава Кремля, вітаючи перед цим ветеранів, проігнорував сина президента Білорусі Миколу Лукашенка, який, ймовірно, збирався привітатися з ним за руку.

Таким чином президент РФ у відповідь принизив свого білоруського колегу.

Після в ЗМІ з'явилася інформація, що Лукашенко полетів до Мінська відразу після параду і не брав участі в подальших зустрічах, проте офіційні джерела це спростували.

Нагадаємо, образливе прізвисько вивело з себе Лукашенка, можна поплатитися: "Вже на майках написали...".

Як повідомляла Politeka, оскаженілий "майданом" Лукашенко терміново зв'язався з Путіним: "Цього не буде точно".

Також Politeka писала, що білоруси розлюбили Лукашенка, спалахнув "тихий" Майдан: "Навіть не віриться, що це Мінськ".