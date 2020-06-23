Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к представителям оппозиции с просьбой не оскорблять его
Об этом он сказал в ходе визита в Брест, где у него состоялась встреча с оппозицией.
Также Лукашенко утверждает,что его рейтинги занижают.
"Если вас беспокоят различные проблемы, то вы их излагайте. Послушайте, кроме меня и действующей власти их никто не решит. Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Вы сами хоть верите, что у действующего президента рейтинг только три процента? Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте", - заявил Лукашенко.
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Также он попросил не оскорблять его.
"Вусаты таракан" (усатый таракан), еще чего-то. Я еще пока руковожу республикой, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", - добавил президент Беларуси.
Как известно, в Беларуси проходят массовые акции из-задавления и задержания политиков-оппозиционеров. При этом участники используют лозунг "Стоп таракан".
Напомним, 18 июня задержали одного из главных конкурентов Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарыко. Также был задержан его сын Эдуардом - руководитель избирательного штаба отца. Активисты начали собирать подписи за освобождение задержанных. А 19 июня в Беларуси провели массовый митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента.
Ему и его сыну предъявили обвинение, хотя по какой статье, – не говорят. Также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В штабе политика сообщили, что судебное решение об аресте будет обжаловано.
При этом адвокатов к ним не пускают. В комментарии журналистам адвокат заявил, что объясняют это эпидемиологической ситуацией.
Отметим, во время выступления в Бресте 22 июня Лукашенко заявил, что пандемия кому-то выгодна.
"Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали", – сказал белорусский президент.
Отметим, задержание Бабарыко не первое задержание оппозиционера за эту предвыборную кампанию. Правозащитники заявляют, что действия властей - политически мотивированное давление на претендентов на пост президента.
Напомним, взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".
Как сообщала Politeka, беларусы разлюбили Лукашенко, вспыхнул "тихий" Майдан: "Даже не верится, что это Минск".
Также Politeka писала, что озлобленный Лукашенко накинулся на белорусов, подробности скандала.