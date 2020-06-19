В Беларуси вспыхнул масштабный протест после задержания главного оппонента действующего президента Александра Лукашенко Виктора Бабарико

Люди вышли в центр Минска вечером в четверг, 18 июня.

Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико выдвинуто ему аж 5 уголовных дел.

В обществе это событие расценивают ни что иное как попытку Лукашенко остаться у власти еще на один срок. Ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.

В Минске люди выстроились в пикеты солидарности, которые растянулись на 3 км и скандировали «выпускай».

Отметим, на Пикете солидарности в Минске белорусы даже установили рекорд протестов - акция продолжалась почти семь часов.

В интернете массово высказываются в поддержку "Майдана".

«Даже не верится, что это Минск», «Власти уже ничего не поможет! Рейтинг её так низок», «белорусы молодцы!!!», «Беларусь будет свободной!», «Свергай луку!», «Крутяк, надо давить систему», «Это шанс», «Надеюсь дожмут усача», «Стоп таракан», «Надеюсь лука скоро офф», «Нереально круто», «Видимо, Луке недолго осталось. Жыве Беларусь», - пишут в сети.

Отметим, свежий опрос показал резкое недоверие белорусов президенту Александру Лукашенко. Телефонный опрос провел Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований.

Так, согласно результатам опроса, Виктор Бабарико набрал 58,2%, на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем — Валерий Цепкало (15,7%). Лукашенко с 3,8% оказался на 4-м месте.

Замер проводился в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.

Напомним, Лукашенко резко высказался о Майданах и вспомнил Зеленского: «Всех этих "майданутых"...».

Как сообщала Politeka, Лукашенко разошелся перед выборами и посыпал угрозами: «Страну они не получат».

Также Politeka писала, что у Лукашенко сдали нервы перед выборами после скандального заявления о Майдане: разогнал все правительство.