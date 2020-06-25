Выборы в Беларуси и текущую власть всеми методами пытаются дискредитировать

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время сегодняшнего совещания, передает Белта.

По словам Лукашенко, его главные оппоненты на выборах требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - эмоционально заявил президент во время совещания.

Александр Лукашенко также пожаловался, что в отношении властей распространяют фейки с целью дискредитации.

Некоторые из вбросов, которые распостраняют в социальных сетях, удивляют и самого Лукашенко.

"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - резюмировал глава государства на совещании.

Гневное заявление Александр Лукашенко сделал после того, как Владимир Путин "продинамил" его во время вчерашнего "военного парада" в Москве.

Перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин переговорил «на ногах» с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана.

Александр Лукашенко, который также присутствовал на военном параде, остался стоять в стороне.

Напомним, обидное прозвище вывело из себя Лукашенко, можно поплатиться: "Уже на майках написали...".

Как сообщала Politeka, взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".

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