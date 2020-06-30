Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив несподіване зізнання щодо пандемії китайського вірусу

Про це він сказав у ході виступу перед прихильниками.

"Євросоюз - труни, копають, мруть, в будинок престарілих приїжджають, - а там сотня загиблих. Росія тут ізолювала всіх та інше. "А наш аби що говорить про трактор, про сто грам, про лазню, ще чогось". Я не міг дещо вам говорити всерйоз. І коли я говорив, що трактор вилікує, я розумів, що треба посіяти, тому що жерти буде нічого", - пояснив президент Білорусі.

Лукашенко зізнався, що теж переживав за ситуації з китайським вірусом.

"Я як президент, сходячи з розуму, три місяці переживаючи за те, що діється з цим ковидом… Я ж не ідіот, я ж теж розумію, що один у світі, одна країна особливий шлях боротьби з цим вірусом зайняла. Мало того, що ви не зрозуміли, а, не дай бог, ми не впораємося - ви точно почнете про мене витирати ноги. Думаєте, легко? Нелегко. Але ми перемогли", - заявив Лукашенко.

Він додав, що "якщо б вся країна піднялася", влади готові були ввести карантин - "але господь нас пожалів".

Зазначимо, на нове заяву президента Білорусі в Мережі відреагували неоднозначно.

«Да Лукашенко переміг коронавірус, мовою по голій дупі!! Замість коронавіруса пишуть будь-діагноз!!», «У нас нелох, у них неідіот», «Сочуствую білорусам», - пишуть в мережі.

Зазначимо, за офіційними даними, у Білорусі зафіксовано 61 475 випадків коронавіруса (за останню добу кількість заражених зросла на 380). 45 тисяч осіб одужали, 383 померли.

Нагадаємо, Лукашенко придумав, як обнищавшим білорусам пережити епідемію: "людина повинна спокійно прожити".

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