Как известно, в Параде Победы в Москве 24 июня будут участвовать белорусские военнослужащие из роты почетного караула. Правда, накануне всплыл интересный факт, который ставит проведение мероприятия под угрозу

Об этом сообщает беларуский журналист Степан Путило в Telegram-канале NEXTA. По его словам, изначально как минимум у троих солдат уже в Москве обнаружили китайский вирус.

"Чтобы скрыть «потери», в Москву отправили ещё 15 бойцов. Вот только это едва ли улучшит ситуацию", - говорится в сообщении.

По информации журналиста, вспышка эпидемии среди беларуских военнослужащих началась уже давно. Родственники сообщают, что в части каждый второй заражен. Об этом, естественно, людям запретили говорить.

"Всем плевать на здоровье парней, относятся к ним как к мясу", - отмечает журналист.

Тем временем президент России Владимир Путин занимается обеспечением собственной безопасности на параде от вируса: почти 80 ветеранов, которых выбрали для того, чтобы посадить рядом с ним на параде, изолированы. Отмечается, что решение о карантине для пенсионеров отражает серьезность мер, которые вводят чиновники для защиты Путина от вируса, коим заразились уже несколько топ-руководителей.

А у президента Беларуси Александра Лукашенко госпитализировать больных военнослужащих никто не додумался - наоборот, их выставили встречать министра обороны.

"В минувшую пятницу и субботу (12 и 13 июня) в комендатуру приезжал министр обороны со своей свитой. Генералу демонстрировали парадный расчет убывающих в Москву. И тогда в этом строю... стояло порядка 15 человек с положительным тестом. Как так получилось? Начальство комендатуры уже знало результаты тестов, но так как солдат некем было заменить, приняло решение пренебречь здоровьем остальных", - возмущается журналист.

Напомним, Лукашенко не стал вводить жесткий карантин в стране, объясняя решение экономическими причинами, и не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом. В частности, Лукашенко заявлял, что лучшим лекарством от китайского вируса является "водка и тракторы".

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус, - поделился рецептом президент, а также добавил, что еще помогает работа, - Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!"

Напомним, у Лукашенко сдали нервы перед выборами после скандального заявления о Майдане: разогнал все правительство.

Как сообщала Politeka, Лукашенко резко высказался о Майданах и вспомнил Зеленского.

Также Politeka писала, что Лукашенко публично оскандалился унизительным заявлением о женщинах.