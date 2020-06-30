Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неожиданное признание относительно пандемии китайского вируса

Об этом он сказал в ходе выступления перед сторонниками.

"Евросоюз - гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают - а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. "А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то". Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего", - объяснил президент Беларуси.

Лукашенко признался, что тоже переживал из-за ситуации с китайским вирусом.

"Я как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим ковидом… Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь борьбы с этим вирусом заняла. Мало того, что вы не поняли, а, не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что "если бы вся страна поднялась", власти готовы были ввести карантин - "но господь нас пожалел".

Отметим, на новое заявление президента Беларуси в Сети отрегировали неоднозначно.

«Да Лукашенко победил коронавирус, языком по голой заднице!! Вместо коронавируса пишут любой диагноз!!», «У нас нелох, у них неидиот», «Сочуствую белорусам», - пишут в сети.

Отметим, по официальным данным, в Беларуси зафиксировано 61 475 случаев коронавируса (за последние сутки число зараженных выросло на 380). 45 тысяч человек выздоровели, 383 умерли.

Напомним, Лукашенко придумал, как обнищавшим белорусам пережить эпидемию: "человек должен спокойно прожить".

Как сообщала Politeka, Лукашенко ошарашил выходкой в разгар пандемии, видео безумия: "Мы просто не могли иначе".

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