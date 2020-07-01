Дружина не вірить, що актора більше немає

Зірка радянського кінематографа Віктор Проскурін пішов з життя на 69-му році життя

Про це пише Politeka.net.

Сумну новину у своєму Facebook опублікувала дружина актора Ірина Хонда.

За її словами, трагедія сталася вчора, 30 червня.

"Дорогі мої, улюблені! 30.06.2020 помер Вітюша. Віктор Олексійович Проскурін. Мій чоловік. Мій друг. Я не знаю, що сказати, так як я поки в шоці", - написала Ірина Хонда у своєму Facebook.

"Все несподівано. Як будь-яка смерть. Царство небесне, мій дорогий... Нехай земля тобі буде пухом... Люблю тебе. Поважаю тебе. Я буду пам'ятати тебе завжди! Спасибі тобі за все. Твоя Хонда", - резюмувала дружина покійного улюбленця мільйонів.

"Співчуваю Вам. Світла пам'ять Віктору Олексійовичу!", "Земля пухом...Прекрасний був актор", "Співчуваємо! Ще такий молодий!Світла пам'ять!", "Обожнювана шанована людина. Світла пам'ять. Дуже сумна звістка. Глибокі співчуття", "Віктор Проскурін - це епоха акторів, хто був незабутньо відданий своїй професії!Світла пам'ять!", "Пішов Геній, Епоха, Легенда... Сумно. Співчуваємо..", "Як сумно... Всі кращі йдуть. Світла пам'ять!", - відреагували шанувальники на сумну новину.

Варто відзначити, що Віктор Проскурін здобув популярність після того, як виконав ролі Гени Ляпишева в телефільмі "Велика перерва" і капітана прикордонних військ Олександра Блінова в кінофільмі "Вийти заміж за капітана".

Крім цього, Віктор Проскурін запам'ятався глядачам такими ролями, як Герман з "Пікової дами", Вожеватов з "Жорстокого романсу", Новиков з "Військово-польового роману" та інші.

В 1982 році за численні заслуги актор Віктор Проскурін отримав звання Заслуженого артиста РРФСР.

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